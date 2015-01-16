iPhone 6 подвергли нестандартному тесту, сбросив его из космоса (видео)

Показатель лишь немногим меньше знаменитого прыжка экстремала Феликса Баумгартнера. Об этом сообщает Новое Время.

Новое испытание провели для рекламной кампании чехла Urban Armor Gear, который выпускают из композитного материала. Смартфон поместили в чехол и, закрепив на воздушном шаре, запустили в стратосферу. За полетом от английского предместья к верхним слоям атмосферы следили две камеры GoPro, сообщили организаторы.

Читайте такжеSamsung планирует ставить на свои смартфоны Windows - СМИ

На границе стратосферы шар лопнул, после чего гаджет принялся падать на Землю. Организаторы испытания дополнительно оборудовали устройство парашютом, чтобы оно в случае непредвиденных обстоятельств не травмировало кого-либо. Однако, смартфон дошел до зон с температурой -62 градусов по Цельсию, что посадило батарею.

Парашют не помог iPhone с легким приземлением - при посадке было разбито все сопутствующее оборудование. Однако, корпус устройства остался цел.