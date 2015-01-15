LG представила смартфон, который "заживляет "царапины

Как и предшественник, этот аппарат имеет закрученный вокруг горизонтальной оси корпус со специальным покрытием, которое заживляет царапины, сообщает 24tv.ua.

Новинку оснастили 5.5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD. За быстродействие отвечает 64-битный 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 810 с тактовой частотой 2 ГГц и 2 Гб оперативной памяти. Также на борту 16 или 32 Гб памяти, камеры на 13 и 2.1 Мп. Работает LG G Flex 2 под управлением "операционки" Android 5.0 Lollipop.

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Продажи стартуют в конце января в Корее, а позднее изогнутый смартфон появится и на других рынках.