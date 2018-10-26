В африканском университете представили первый в мире сверхпрочный кирпич из мочи

Изготавливаются такие кирпичи в специальных формах под давлением при комнатной температуре, что делает их производство более безопасным для окружающей среды, чем традиционный обжиг при температуре 1400 градусов Цельсия с выбросом значительных объемов углекислого газа.

Студентка южноафриканского Университета Кейптауна Сюзанна Ламберт представила первый в мире сверхпрочный "биокирпич" из мочи.

Он создан путем естественно вызванного процесса микробного высыпания карбоната, сообщает Business Insider South Africa.

Части мочи в сочетании с песком и бактериями способны синтезировать фермент уреазу, который расщепляет мочу для получения карбоната кальция путем сложной химической реакции. Карбонат кальция превращает песок в "цемент".

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Изготавливаются такие кирпичи в специальных формах под давлением при комнатной температуре, что делает их производство более безопасным для окружающей среды, чем традиционный обжиг при температуре 1400 градусов Цельсия с выбросом значительных объемов углекислого газа.

Прочность "биокирпичей" будет зависить от потребностей клиента. Чем дольше "выдерживать" такой кирпич, тем он будет прочнее. Такая методика позволяет создавать материал на 40% прочнее обычного известнякового кирпича.

Научный руководитель проекта Дилан Рэндалл заявил, что с точки зрения химии, моча - это "жидкое золото". По его словам, около 97% фосфора, присутствующего в моче, может быть преобразовано в фосфат кальция - ключевой ингредиент в удобрениях, которые лежат в основе коммерческого сельского хозяйства во всем мире. А это особо важно, поскольку природные запасы фосфатов в мире истощаются.

Рэндалл также добавил, что в дальнейшем ученые будут искать пути того, как добывать сырье для массового производства такого кирпича.

Как сообщал УНИАН, ученые вырастили искусственную сетчатку в пробирке.