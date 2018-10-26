В Китае показали впечатляющие скелеты динозавров, собранные из найденных на стройке костей (видео)
11:39, 26 октября 2018Наука и IT
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Палеонтологам удалось собрать целые скелеты древних существ.
Как только ученые завершат работы, в городе планируют соорудить музей / скриншот видео ТСН
В Китае на стройплощадке рабочие случайно наткнулись на окаменевшие кости динозавров.
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Как говорится в сюжете ТСН, некоторые остатки - в отличном состоянии. Из них палеонтологам удалось собрать целые скелеты древних существ. И работы еще продолжаются – камни, которым 100 миллионов лет, ученые бережно очищают, чтобы отделить зубы, когти и позвонки созданий, живших на планете еще до людей.
Исследователям помогает полиция, которая на время раскопок охраняет останки, чтобы их не растащили на сувениры. Как только ученые завершат работы, в городе планируют возвести музей.
В Китае на стройплощадке рабочие случайно наткнулись на окаменевшие кости динозавров
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