В Китае показали впечатляющие скелеты динозавров, собранные из найденных на стройке костей (видео)

Палеонтологам удалось собрать целые скелеты древних существ.

В Китае на стройплощадке рабочие случайно наткнулись на окаменевшие кости динозавров.

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Как говорится в сюжете ТСН, некоторые остатки - в отличном состоянии. Из них палеонтологам удалось собрать целые скелеты древних существ. И работы еще продолжаются – камни, которым 100 миллионов лет, ученые бережно очищают, чтобы отделить зубы, когти и позвонки созданий, живших на планете еще до людей.

Исследователям помогает полиция, которая на время раскопок охраняет останки, чтобы их не растащили на сувениры. Как только ученые завершат работы, в городе планируют возвести музей.