Newsweek: На Марсе может быть достаточно кислорода для некоторых животных

Нужный для жизнедеятельности газ может существовать под землей на красной планете.

На поверхности Марса вряд ли найдется много кислорода, чтобы можно было дышать. Его незначительные объемы возникают, когда свет разбивает молекулы углекислого газа. Но ученые уже давно решили, что этого вряд ли хватит для поддержания жизни.

Однако, под поверхностью Марса соленые водоемы могут содержать достаточное для этого количество кислорода, пишет Newsweek. По мнению ученых, его, вероятно, хватит для выживания микробов или даже мелких животных, таких как морские губки. Чтобы обнаружить, как много необходимого для дыхания газа могут обеспечить соленые подземные водоемы, команда ученых провела сложные симуляции в условиях различного давления и температур. Кроме того, они пытались определить места на планете, где стоит искать подземный кислород.

Ученые пришли к выводу, что соленые водоемы Марса действительно могут содержать достаточное количество газа. А самые большие его запасы, скорее всего, сконцентрированы на полюсах планеты.

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«Наша работа призывает полностью пересмотреть рассуждения о потенциальной жизни на Марсе и роли кислорода. Ведь подразумевается, что если жизнь там когда-то и существовала, то она обязательно должна была дышать кислородом», - сказала автор исследования и ученый NASA Влада Стаменкови.

«Мы потенциально можем понять нынешнюю пригодность для жизни», - пояснила она.

Впрочем, наличие соленых водоемов с кислородом под поверхностью Марса еще не означает, что жизнь на планете действительно существует или существовала. Собственно, остается много вопросов без ответа о существовании подземной жидкой воды на соседней планете. Ученые до сих пор не объяснили, как такие соленые водоемы сформировались. Не исключено, что они слишком соленые, чтобы в них существовали живые организмы.