Samsung планирует ставить на свои смартфоны Windows - СМИ

Представители IT-гиганта провели тестовые испытания стабильности работы Windows 8.1 на собственных устройствах и заинтересованы в дальнейшем релизе гаджетов на программном обеспечении Microsoft.

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По словам одного из сотрудников корпорации, производство мобильных телефонов Samsung на Windows начнется не ранее третьего квартала 2015 года, передает ТСН.

Однако, как уточняет газета, произойдет это только в том случае, если корпорациям удастся решить ряд судебных тяжб по поводу патентных отчислений, уплачиваемых корейской компанией своим американским конкурентам.

В компании считают, что выпуск смартфонов на Windows поможет продвинуть позиции Samsung в сегменте бюджетных телефонов.

В то же время, по словам источника The Korea Times, 2015 год станет годом для Samsung продвижения собственной платформы Tizen, а основной фокус развития на время сместится из мобильных технологий на телевизоры.