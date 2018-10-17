YouTube устранил произошедший масштабный сбой в работе

На сбой в работе видеохостинга жаловались пользователи из США, Австралии, Японии и стран Европы.

В работе YouTube по всему миру произошел сбой, который через несколько часов компании удалось устранить.

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Согласно данным сайта Downdetector, пользователи начали сообщать о проблемах около 04:00 утра. Пользователи из США, Австралии, Японии и стран Европы жаловались на проблемы с просмотром видео (44%), со входом на сайт (37%) и авторизацией (17%).

«Спасибо за ваши сообщения о проблемах с доступом к YouTube, YouTube TV и YouTube Music. Мы работаем над решением этой проблемы и сообщим вам, как только исправим ее. Мы приносим извинения за возможные неудобства и будем держать вас в курсе событий», - говорилось в сообщении видеохостинга в "Твиттере".

Через пару часов YouTube сообщил об устранении неполадок в работе сервиса. «Мы вернулись. Спасибо вам всем за терпение. Если у вас по-прежнему возникают трудности, сообщите нам», - говорится в сообщении видеохостинга в "Tвиттере".