Apple, Google и Facebook будут бороться с экранной зависимостью пользователей

Инструменты, что предлагаются компаниями Apple и Google, являются почти зеркальным отражением друг друга, но Google идет немного глубже, чем Apple.

В новой операционной системе iOS 12 компания Apple реализовала технологии призваны повлиять на зависимость от мобильных устройств среди молодых пользователей.

Специальная панель под названием Screen Time («Время, проведенное за экраном монитора») показывает подробно, сколько времени пользователь провел с каждым приложением, как часто он поднимал трубку и сколько получал уведомлений от каждого приложения, сообщает Голос Америки со ссылкой на CNN.

Теперь можно установить ежедневные ограничения, которые заблокируют приложение после достижения допустимого предела. Блокировку легко обойти, поэтому это скорее напоминание о том, что вы достигли своего предела, чем настоящий барьер.

Родители, однако, могут устанавливать жесткие ограничения на телефоны своих детей, полностью блокируя их доступ к приложениям или категориям, когда они достигают лимита в отведенное для этого время.

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Google добавил аналогичные инструменты в будущую версию Android Pie, она называется Digital Wellbeing («Цифровое благополучие»). Инструменты, что предлагаются компаниями Apple и Google, является почти зеркальным отражением друг друга, но Google идет немного глубже, чем Apple.

Например, значок приложения остается серым, когда пользователи достигают допустимого предела, а для того, чтобы обойти ограничение на приложение, пользователи должны открыть информационную панель, чтобы удалить его вручную, а не просто нажать на окошко игнорирования, как в iOS 12.

Google также предлагает функцию Wind Down, которая позволяет установить время для сна, что автоматически переводит телефон в режим «Не беспокоить», а экран - в режим серого цвета. На вашем телефоне не будут появляться уведомления, и при потере цвета экрана вы получите стимул отложить телефон.

Facebook и Instagram начали внедрять функции, благодаря которым пользователи вскоре будут иметь доступ к информационной панели, который будет показывать время, проведенное на платформе, а также получат больше контроля над уведомлениями и ежедневные напоминания об ограничении.