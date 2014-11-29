Жители Земли отправили на Марс 90 тысяч платных радиосообщений

Сообщается, что участники акции платили за отправку сообщений от 5 до 100 долларов, в зависимости от объема текстового послания, сообщает Новое время со ссылкой на Universetoday.com.

В частности, американская компания Uwingu, финансируемая национальным космическим агентством США (NASA) таким образом решила отметить 50-ю годовщину первой удачной миссии на планету.

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Организаторы проекта кроме посланий, также предлагали отправить имена или фотографии.

В компании сообщили, что таким образом, планируют собрать деньги на другие проекты, связанные с освоением космоса.

Uwingu также предлагает дать имя одному из 600 тысяч безымянных кратеров Марса, названия которых позже будут нанесены на разрабатываемую карту в рамках акции People's Map of Mars. Сколько это будет стоить, в компании не уточнили.