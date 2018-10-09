Эксперт предупредил, что обновление Chrome может "поломать" сотни сайтов

Браузер будет выдавать предупреждения, которые будут раздражать и могут препятствовать работе.

Компания Google усилит меры безопасности в новом обновлении браузера Chrome, но это может привести к "поломке" сотен сайтов.

Эксперт в области безопасности Скотт Хелм обнаружил, что сотни сайтов содержат старые сертификаты Symantec HTTPS и будут блокироваться после установки обновления, сообщает zn.ua со ссылкой на Engadget.

Читайте такжеВ Google Chrome появилась функция просмотра интернета без подключения к сети

В число таких сайтов входят, в частности, правительственные сайты Индии, сайт правительства Тель-Авива, Social Science Research Network и другие. Некоторые сайты, например, Ferrari и Solidworks, были в списке, но недавно перешли на новые сертификаты и не должны столкнуться с проблемой.

Программа не будет блокировать сайты напрямую. Вместе с тем, браузер будет выдавать предупреждения, которые будут раздражать и могут препятствовать работе.

Стоит отметить, что Google предупреждала о том, что перестанет доверять некоторым сертификатам Symantec еще в прошлом году. Тогда было установлено, что охранная фирма неправильно выдавала учетные данные.

Ранее УНИАН сообщал, что исследователь безопасности и криптографии Мэтью Грин опубликовал в своем блоге пост, который рассказывает о потенциально опасной новой функции в интернет-браузере Google Chrome. В новой версии браузера разработчики добавили функцию, которая авторизует пользователей без их ведома. Он отметил, что данное нововведение не было анонсировано компанией.