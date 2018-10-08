Ученые показали последствия столкновения дрона с самолетом (видео)

Только в США ежемесячно регистрируются в среднем 250 сообщений пилотов самолетов об опасном сближении с дронами при посадке и взлете.

Исследователи из Университета Дейтона в Огайо провели эксперимент, целью которого было выяснение, может ли столкновение самолета с дроном привести к каким-либо тяжелым последствиям.

Об эксперименте в видеорепортаже на своем канале на YouTube рассказало издание Aviation International News, передает N+1.

В ходе эксперимента исследователи столкнули дрон DJI Phantom 4 с крылом от легкого самолета, причем скорость беспилотника в момент столкновения составляла 383 километра в час. Это типичная скорость для самолетов малой авиации.

По данным Федерального управления гражданской авиации, ежемесячно в США регистрируются в среднем 250 сообщений пилотов самолетов об опасном сближении с дронами при посадке и взлете. При этом с каждым годом количество покупаемых дронов постоянно увеличивается: они выполняют полеты в парках, возле аэропортов, используются для обследования дорог. В октябре прошлого года в Нью-Йорке было зафиксировано первое в истории столкновение в воздухе дрона и вертолета, а в Канаде - дрона и пассажирского самолета.

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При этом авиационные власти пока не имеют четкого представления, насколько опасны дроны для вертолетов и самолетов, поскольку данных о столкновениях беспилотников с пилотируемыми летательными аппаратами крайне мало. Для получения таких данных в настоящее время в нескольких странах мира, включая США, Китай и Великобританию, проводятся эксперименты, в которых ученые сталкивают беспилотники различных классов с разными элементами конструкции настоящих самолетов и вертолетов.

В эксперименте, проведенном исследователями из Университета Дейтона, дрон DJI Phantom 4 столкнулся с передней кромкой крыла легкого самолета. В результате столкновения беспилотный аппарат пробил носок крыла и углубился в кессон, погнул стрингеры и внутренний трубопровод. Дрон вошел внутрь крыла целиком. Исследователи утверждают, что такое повреждение в случае реального столкновения не привело бы к серьезным последствиям, однако, если бы скорость полета была выше, беспилотник мог бы стать причиной падения самолета.

В ноябре прошлого года специалисты организации ASSURE объявили, что мультикоптеры и малые беспилотные летательные аппараты самолетного типа при столкновении представляют существенно большую опасность для пассажирских самолетов, чем птицы. К такому выводу специалисты пришли по итогам исследования, проведенного по заказу Федерального управления гражданской авиации США. Оказалось, что наиболее устойчивыми к попаданию дронов являются ветровые стекла самолетов, в то время как передние кромки крыла и двигатели при попадании в них беспилотников получают серьезные повреждения.

Видео: Aviation International News

Ранее УНИАН сообщал, что Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) пересмотрела ограничения на полеты дистанционно пилотируемых воздушных судов (дронов) без предварительного согласования. Теперь можно будет летать дронам весом до 20 килограммов и подниматься на высоту до 120 метров полетов без заявок в контролируемом воздушном пространстве.