Apple получила патент на "умную" ручку

Подобные устройства уже существуют, однако новая разработка, по задумке Apple, будет отличаться от существующих продуктов конструкцией, передает ZN.UA.

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В частности, для отслеживания положения ручки в пространстве и ее перемещений предлагается задействовать несколько высокоточных акселерометров. Пользователи смогут писать на бумаге или презентационных досках.

Активация гаджета может осуществляться несколькими способами: по сигналу от интегрированных датчиков, при прикосновении к рабочей поверхности, при снятии с док-станции и посредством кнопки включения.

Интегрированный адаптер беспроводной связи позволит передавать оцифрованную графическую информацию на одно или несколько компьютерных устройств. Кроме того, ручка получит встроенную память для накопления информации с целью последующей синхронизации. Это позволит экономить заряд аккумулятора.

Устройство может быть оснащено различными наконечниками - для рисования чернилами или грифелем. Кроме того, могут присутствовать дополнительные датчики, расширяющие функциональность.

О сроках практической реализации запатентованной разработки ничего не сообщается.

В марте 2013 года Apple получила патент на цифровую ручку-компьютер. Гаджет планировался с встроенным дисплем, микрофоном, динамиком, акселерометром и аккумуляторной батарей. Кроме того, упоминались приемник системы спутниковой навигации GPS и модуль для подключения к сотовым сетям.