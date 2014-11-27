Apple прекратит выпуск iPhone 5C в 2015 году

Компания Apple прекратит производство смартфона iPhone 5C в середине 2015 года. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на источники на тайваньском рынке, передает Lenta.ru.

Модель iPhone 5C в пластиковых разноцветных корпусах была выпущена осенью 2013 года. Смартфон был призван заменить iPhone 5 прошлого поколения в роли более бюджетной модели, дополняющей еще одну новинку прошлого года iPhone 5S. В этом году, после выпуска iPhone 6 и iPhone 6 Plus, компания оставила iPhone 5C на рынке, однако еще больше снизила на него цену.

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По данным издания, к середине 2015 года поставщики Apple - компании Wistron и Foxconn - прекратят производство iPhone 5C. Источники не уточняют, когда будут остановлены продажи устройства, но наиболее вероятно, что это произойдет после традиционного анонса следующего поколения iPhone осенью 2015 года.

Ряд СМИ ранее сообщили, что проблемы со спросом на iPhone 5C возникли у Apple еще в прошлом году из-за взрывной популярности iPhone 5S. Чтобы подстегнуть продажи, Apple пришлось запустить масштабную рекламную кампанию, а также, по неофициальной информации, сократить заказ на смартфон у поставщиков.

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Аналитик из KGI Securities Мин Хи Куо ранее также заявил, что в 2015 году Apple прекратит продавать ряд предыдущих моделей, включая iPhone 5C и iPhone 4S, оставив смартфон iPhone 5S в роли доступного варианта.