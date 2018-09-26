Ученые рассказали о природе человеческого желания почесаться

Желание почесаться у человека вызывают токсины, оставленные на коже животными или растениями.

О зуде и чесотке научных знаний не так уж много, но эта недооцененная область медицины может раскрыть удивительные факты о человеческом мозге.

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Согласно исследованиям, у каждого из нас что-то чешется примерно 100 раз в день. Установлено, что желание почесаться вызывают токсины, оставленные на коже животными или растениями, передает Би-би-си. Токсины вызывают выброс гистамина, это часть иммунной реакции организма. В результате нервные волокна начинают посылать "зудящие" сигналы в мозг. Простейший пример - встреча с медузой.

До некоторых пор считалось, что зуд и боль идут по одним и те же путям, но в 1997 году было сделано неожиданное открытие, доказавшее, что за зуд отвечают определенные нервные волокна. У нервных волокон - разные скорости:

скорость передачи сигналов прикосновения - 321 км/час

"быстрая боль" (которую вы испытываете, если, например, случайно коснулись горячей плиты) передается со скоростью 128 км/ч

желание же почесаться "ползет" со скоростью 3,2 км/ч - медленнее, чем вы идете

Кроме того, желание почесаться заразительно. Ученые доказали это, показывая группам мышей видео, на которых чешутся другие мыши. Смотрящая группа тоже начала почесываться.

За заразительное чесание отвечает супрахиазматическое ядро. Однако, нейробиологи пока не знают, как крошечная часть нашего мозга, которая называется "супрахиазматическое ядро", участвует в наблюдении за чесанием и в возбуждении желания почесаться.

Желание почесаться - лучший способ справиться с зудом, вызванным насекомыми или растениями .Это помогает избавиться от всех надоедливых насекомых или ядовитых растений, а также расширяет кровеносные сосуды, позволяя лейкоцитам и плазме смыть токсины. Именно из-за этого прилива кожа становится красной и пятнистой.

Кроме этого, чесание приятно, потому что в результате в мозг выделяется серотонин. Серотонин - это нейротрансмиттер, которому ученые приписывают чувство благополучия и счастья. Чем сильнее серотонин циркулирует по организму, тем более счастливым вы себя ощущаете. Неудивительно, что иногда трудно перестать чесаться.

Самое приятное место для почесывания - лодыжка, если верить исследованию, опубликованному в Британском журнале дерматологии в 2012 году. Результаты показали, что зуд ощущается наиболее интенсивно на лодыжке, но она также является местом, где удовольствие от чесания ощущается наиболее ярко и сохраняется наиболее долго.

Также установлено, что когда человек чешет кожу, в кровь выбрасывается гистамин, и в мозг отправляется еще больше зудящих сигналов.

Однако, страдающим экземой, псориазом и другими заболеваниями кожи, часто назначают антигистаминные препараты, чтобы попытаться уменьшить интенсивность зудящих ощущений. Ученые обнаружили, что люди, страдающие от постоянного зуда, испытывают такие же уровни дискомфорта и депрессии, как и пациенты с хроническими заболеваниями. Согласно исследованию, опубликованному журналом Archives of Dermatology, люди, которые страдают от зуда неделями, месяцами или даже годами, чувствуют себя так же ужасно, как страдающие от хронической боли.

Фактически, авторы исследования говорят, что хронический зуд является кожным эквивалентом боли.

Более того, постоянный зуд не следует игнорировать, хронический зуд может быть связан со многими заболеваниями, такими как болезни печени и лимфомой.