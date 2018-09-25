Работают хуже старых: пользователи жалуются на новые iPhone XS и XS Max

Владельцы новых iPhone жалуются на плохой прием сотовой связи и Wi-Fi.

Только-только поступили в продажу iPhone XS и XS Max, как первые обладатели новинок начали жаловаться на их работу.

Как сообщает The Verge, пользователи "яблочных" смартфонов жалуются на плохой прием сотовой связи и Wi-Fi.

Читайте такжеСколько дней нужно работать украинцам, чтобы купить новый iPhone - исследование

На форумах обладатели новинок от Apple отмечают, что проблема наблюдается по всей территории США и не ограничивается каким-либо конкретным оператором мобильной связи.

При этом, согласно тестам, проведенным SpeedSmart, iPhone XS должен иметь значительно более высокую скорость передачи данных по Wi-Fi и LTE по сравнению с iPhone X. Однако пользователи отмечают, что новинки работают даже хуже, чем предыдущее поколение iPhone.

Также на форумах пишут, что в некоторых iPhone XS есть проблема с отображением цветов. Один из пользователей написал на Reddit, что на экране его iPhone черный цвет имеет бордовый оттенок. При этом, по его словам, ночной режим и true tone выключен.

Как сообщал УНИАН, цены на iPhone XS и XS Max стартуют от тысячи долларов.