Овцы помогут распространять Wi-Fi в британских селах

Команда исследователей под руководством профессора из Ланкастерского университета Гордона Блейра решила заняться установкой точек доступа Wi-Fi на овцах ферм города-графства Конуи в британском Уэльсе, сообщает Новое время.

Как пишет издание The Daily Mail, исследователям выделили грант на 171,5 тысячи фунтов. Техники рассчитывают, что проект даст возможность значительно увеличить скорость доступа к интернету в сельских районах.

Проблема низкой скорости интернета в последнее время стала более актуальной из-за стремительного вхождения в обиход "умных" устройств и развития интернета вещей, добавляет газета.

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Команда проекта предложила оборудовать удаленные районы доступом к сети с помощью пасущихся на лугах овец в цепочку приемников и передатчиков беспроводного сигнала. Модули Wi-Fi при этом могут быть встроены в цифровые ошейники, которыми фермеры пользуются для отслеживания перемещений овец.

Кроме того исследователи заинтересовались изучением качества интернета. В рамках проекта ученые решили установить датчики уровня воды в реках и атмосферных осадков. С их помощью команда проекта намерена изучать проблемы экологии, в том числе наводнений и засух.