В Украине будут созданы абсолютно привлекательные условия для работы ИТ-бизнеса - Порошенко

Также Порошенко отметил важность применения высоких технологий в государственном секторе.

В Украине будут созданы абсолютно привлекательные условия для поддержки функционирования IT-бизнеса.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал во время общения с талантливой молодежью - победителями международных конкурсов по компьютерной графике и веб-дизайну, студентами Винницкого национального технического университета.

В частности, молодые люди поинтересовалась, какие профессии, по мнению президента, будут востребованы работодателями через 5-10 лет.

«Уверен в том, что развитие IT-индустрии будет иметь приоритетный характер не только потому, что это глобальный тренд в мире, но и потому, что мы объединимся для того, чтобы создать абсолютно привлекательные условия поддержки функционирования IT-бизнеса», - сказал глава государства.

По словам Порошенко, нельзя потерять наработки украинской технической школы, в том числе Винницкого университета.

Кроме того, IT-сфера имеет большое практическое применение, в том числе у военных. Глава государства отметил, что вчера посещал Главное управление разведки Министерства обороны.

«Тот путь, который прошла разведка за последние четыре года - это невероятно. Тот объем информации, который мы сейчас получаем со спутников, какую картинку мы сегодня демонстрируем в режиме реального времени, - это не только увеличивает эффективность наших войск и не только спасает жизни украинских воинов», - сказал президент.

Он отметил, что это стало возможно благодаря специалистам коммуникационных специальностей, спутниковым технологиям и тому подобное.

Также глава государства отметил важность применения высоких технологий в государственном секторе.

«Электронное правительство - это борьба с коррупцией. Электронное управление - это ускорение эффективности государственной машины», - подчеркнул президент, напомнив о запуске электронных деклараций, системы государственных закупок ProZorro и тому подобное.

«Сфера IT не имеет границ. И вы можете работать в любой компании мира. И мы только должны создать условия, чтобы эти возможности глобализации IT-сектора были конкурентоспособны», - подчеркнул глава государства.