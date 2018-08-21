Как заключать союзы и выбиться в лидеры: ученые посоветовали политикам учиться у шимпанзе

В стаях шимпанзе вожаки долго сохраняют статус, если удачно выбирают союзников, делятся с другими добычей и находят верную комбинацию силы и мягкости.

Существуют удивительные параллели между социальным поведением Homo sapiens и миром приматов.

Как передает Би-би-си, профессор Джеймс Тилли занимается изучением коллективного поведения приматов и считает, что человеку стоит взять на вооружение некоторые принципы организации у шимпанзе.

1. Держи друзей близко к себе, а врагов - ещё ближе

Политика у шимпанзе - это сеть меняющихся альянсов. Чтобы выбиться в лидеры, нужно быть готовым отвернуться от друзей и раскрыть объятия для врагов. Многие союзы у шимпанзе держатся на удобстве, а не на дружбе.

Читайте такжеМаленьких собак уличили в том, что они выдают себя за больших, когда метят территорию

2. Выстраивая альянсы, отдавай предпочтение слабым, а не сильным

Шимпанзе как правило образуют "минимально выигрышные коалиции". Это означает, что скорее два слабых животных нападут на одного сильного, нежели одно слабое животное образует союз с сильным.

В таком поведении есть смысл и для людей: если союз образован с кем-то слабым, распределение сил будет для меня более выгодным, чем если я договорюсь об альянсе с кем-то сильным.

3. Хорошо, когда тебя боятся, но еще лучше - когда любят

Вожаки стаи у шимпанзе могут править с позции силы и вести себя устрашающе, но такие лидеры как правило не удерживают свои позиции продолжительное время.

Чтобы быть успешным вожаком, нужно заручиться поддержкой себя и своих соратников у остальных членов стаи. Ключ к успеху - найти верную комбинацию силы и мягкости.

4. Хорошо, когда тебя любят, но еще лучше - когда можешь поделиться угощением

Доьше всего сохраняют лидерство те, кто умеет сохранять ресурсы и использовать их для завоевания поддержки. Известен случай, когда вожак стаи правил ей 12 лет, делясь с сородичами мясом, добытым на охоте.

5. Внешняя угроза может сулить поддержку (если она реальна)

При столкновении с внешней угрозой группы приматов объединяются и забывают о междуусобной борьбе. Однако же имеется не так много свидетельств того, что это правило работает и в отношении людей.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые выяснили, что по умственным способностям вороны не уступают обезьянам.