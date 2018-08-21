Порядка 35 процентов известных суперземель должны быть мирами-океанами, но это еще не означает, что такие планеты подходят для жизни знакомого нам типа.

Ученые проанализировали данные примерно о 4000 экзопланет, полученные космическими миссиями Kepler и Gaia и пришли к выводу, что каждая третья "суперземля" может быть покрыта бескрайним океаном.

Об этом говорится в работе Ли Цзэна из Гарвардского университета и его коллег, опубликованной в Goldschmidt Conference, передает Naked Science.

Объектом их интереса были "суперземли" - планеты крупнее нашей, но еще не достигающие размера газовых гигантов. При массе от одной до 10 масс Земли они имеют и больший размер, образуя две группы: радиусом около полтора радиуса Земли и около 2,5 земного радиуса.

Читайте такжеУченые нашли самую плотную суперземлю

Точные данные о массах и радиусах этих суперземель позволили ученым разработать модели их внутренней структуры. Модель предсказывает, что экзопланеты радиусом около полтора радиуса Земли (и массой около пяти земных масс) должны иметь твердую поверхность. Однако планеты в 2,5 земного радиуса (и около 10 масс Земли) должны быть "планетами-океанами", на которых господствует вода, составляя до половины массы этих миров. Для сравнения: на воду приходится лишь несколько процентов массы Голубой планеты. Авторы полагают, что порядка 35 процентов известных суперземель должны быть такими мирами-океанами.

Это еще не означает, что такие планеты подходят для жизни знакомого нам типа. По расчетам ученых, они должны быть окутаны плотной атмосферой, в которой доминирует водяной пар, температура ближе к поверхности океана и под ней достигает 200-500 °С. Дальше, на огромной глубине, вода переходит в экзотические, не встречающиеся на Земле состояния. Если на каких-то из них и есть жизнь, то совсем не похожая на нашу.

Ранее сообщалось, что суперпланеты могут оказаться даже более пригодными для жизни, чем Земля.