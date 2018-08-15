Индия к 2022 году отправит собственную миссию в космос

Ранее собственные пилотируемые миссии в космос направляли СССР, США, а также КНР.

Индия к 2022 году отправит в космос свою первую собственную пилотируемую миссию.

Об этом заявил президент страны Нарендра Моди, передает телеканал NDTV.

«Дели всегда развивал космические исследования, но мы решили, что к 2022 году, когда независимости страны исполнится 75 лет, сын или дочь Индии отправятся в космос с индийским флагом в руках», – подчеркнул глава государства.

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Отметим, что ранее собственные пилотируемые миссии в космос направляли СССР (Россия), США, а также КНР.

Согласно материалам СМИ, по расходам на космические исследования в прошлом году Индия занимала пятое место в мире после США, Китая, России и Японии. Ее бюджет на эту сферу составлял 1,2 млрд долларов (у США – в 40 раз больше). 10 лет назад Индия отправила свой первый спутник на Луну.