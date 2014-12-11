Microsoft будет принимать биткоины для оплаты игр и приложений

Корпорация Microsoft в ближайшее время начнет принимать к оплате криптовалюту биткоин. Ею можно будет оплатить игры, приложения и другой контент в онлайн-магазинах Windows, Windows Phone, Xbox Games, Xbox Music и Xbox Video. На данный момент такой вид платежа доступен пользователям с американскими аккаунтами. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Techcrunch.

Большая часть сделок с криптовалютой биткоин будет обрабатываться немедленно. Однако, если в течение двух часов сделка не была завершена, пользователю нужно обратиться в службу поддержки. В сообщении также уточняется, что денежные средства, перечисленные на счет Microsoft с использованием биткоинов, уже не будут возвращены.

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На портале Reddit многие пользователи отметили, что Microsoft опередила другую крупнейшую компанию — Google.

В августе прошлого года финансовые регуляторы США заявили операторам виртуальной валюты Bitcoin о необходимости следовать правилам, установленным для финансовых организаций. Этот шаг являлся следствием растущей обеспокоенности из-за возможности использования в незаконных целях анонимных сделок с виртуальной валютой. Подчинение финансовому законодательству должно было обязать операторов Bitcoin раскрывать информацию о платежах, чтобы предотвратить, например, отмывание денег.

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В России после публикаций Центрального банка и Генпрокуратуры, выражающих отрицательное отношение государственных органов к криптовалютам, компании, ранее планировавшие использование Bitcoin, отказались от этого. Сеть баров Killfish, начавшая прием Bitcoin в середине декабря прошлого года, заявила о прекращении проведения виртуальных платежей после сообщения ЦБ в конце января.

Биткоины (Bitcoin) — это децентрализованная виртуальная валюта, которая эмитируется в результате непрерывного вычисления хеш-функции, без единого эмиссионного центра. Ее можно использовать для оплаты услуг и товаров онлайн.