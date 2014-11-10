Microsoft перевозит разработчиков Skype из России в Чехию

Компания Microsoft ликвидирует расположенный в Зеленограде (Россия) офис разработки сервисов Skype, часть разработчиков переводят в офис компании в Праге. Об этом сообщили в пресс-службе компании Microsoft, которая в мае 2011 г. приобрела Skype за $8,5 млрд, пишут Ведомости.

Skype никогда не открывал своего офиса в России — была команда, которая занималась разработками для Skype, пояснила представитель Microsoft Александра Паришева. В январе 2011 г. Skype выкупил российского разработчика сервиса мобильных видеосообщений Qik за $150 млн у венчурного фонда Almaz Capital.

По словам Паришевой, стратегия компании предполагает укрупнение некоторых международных R&D-центров, поэтому разработки для Skype, которые раньше выполнялись в России, теперь будут вестись в международных центрах — часть разработчиков вошла в команды, находящиеся в Праге и других городах. Это сделано, чтобы повысить эффективность центров разработки и объединить ведущих инженеров, работающих над одним направлением. В частности, коммуникацию между центрами разработки затрудняет разница часовых поясов, поясняет Паришева.

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В российском офисе работало около сотни программистов, треть согласились переехать в Прагу, а остальным выплатили сравнимое с полугодовой зарплатой выходное пособие, говорит бывший сотрудник компании. Разработчиков было гораздо меньше, утверждает источник в Microsoft, но не говорит сколько. Согласившиеся переехать сотрудники сейчас дожидаются конца декабря, когда будут оформлены визы, и продолжают работу над продуктами Skype в зеленоградском офисе, знает бывший сотрудник Skype.

Переезд программистов объясняется политикой Microsoft по сокращению издержек, считает собеседник «Ведомостей». Такого же мнения придерживается предправления компании Spirit (разработчик VoIP-решений) Андрей Свириденко. Компания закрывает зеленоградский офис из-за логистической сложности и ненадобности, уверен Свириденко. Ключевых продуктов эта команда не разрабатывала и досталась Microsoft при покупке Skype, добавляет он.