Полет людей на Марс под угрозой срыва

Эксперты указывают на то, что американское правительство выделяет слишком мало денег NASA для этого.

США собирались отправить первых людей на Марс до 2030 года. Но эксперты и политики сомневаются, что этот план удастся воплотить из-за недостатка финансирования. Не исключено, что марсианской пилотированной миссии придется подождать.

Об этом пишет Phys.org, напоминая, что президент США Дональд Трамп разрекламировал намерение отправить американцев на Луну снова. Человеческая нога не ступала на поверхность естественного спутника Земли со времен закрытия программы «Аполлон», которая активно действовала в 60-70-х годах. Целью новой миссии будет создание лунной стартовой площадки для испытания технологий и космических кораблей, которые повезут людей на Марс.

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Во время слушания в Вашингтоне сенатор Билл Нельсон сказал, что решение Белого дома вернуться на Месяц может привести к затягиванию процесса. Собственно, администрация Барака Обамы отвергла этот план ради сосредоточения усилий на Марсе.

«Мы не хотим лишать NASA бюджета на воплощение цели, а именно отправить на Марс людей. Помогут нам ли эти миссии воплотить отправку людей на Марс?» - сказал Нельсон.

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В 2009 году независимая группа экспертов под названием Augustine Commission предупредила, что ресурсы NASA не сходятся с амбициозными целями космического агентства. Получая ежегодно 18 миллиардов долларов, ему нужны дополнительные три миллиарда в год, чтобы воплотить замысел по отправке астронавтов на Марс.

В свою очередь, в Национальной академии наук США подсчитали, что с нынешним бюджетом NASA сможет провести полет на соседнюю планету не раньше 2050-го.

«Не думаю, что мы хотим ждать так долго», - заметил Нельсон.