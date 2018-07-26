Две руки и четыре ноги: в Италии разработали шустрого робота-кентавра (видео)
10:03, 26 июля 2018Наука и IT
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Разработчики говорят, робот ловкий и может пригодиться во время стихийных бедствий.
Кентавр весит почти сто килограммов / скриншот видео ТСН
В Италии разработали робота-кентавра.
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Как говорится в сюжете ТСН, робот имеет две металлические руки и четыре ноги на колесах. Благодаря этому легко преодолевает неровную дорогу и приспосабливается к любой местности.
Кентавр весит почти сто килограммов, высотой – полтора метра. Разработчики говорят, робот шустрый и может пригодиться во время стихийных бедствий. Чтобы люди не рисковали жизнью, в поврежденные дома предлагают отправлять именно этого робота.
В Италии разработали робота-кентавра
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