Две руки и четыре ноги: в Италии разработали шустрого робота-кентавра (видео)

Разработчики говорят, робот ловкий и может пригодиться во время стихийных бедствий.

В Италии разработали робота-кентавра.

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Как говорится в сюжете ТСН, робот имеет две металлические руки и четыре ноги на колесах. Благодаря этому легко преодолевает неровную дорогу и приспосабливается к любой местности.

Кентавр весит почти сто килограммов, высотой – полтора метра. Разработчики говорят, робот шустрый и может пригодиться во время стихийных бедствий. Чтобы люди не рисковали жизнью, в поврежденные дома предлагают отправлять именно этого робота.