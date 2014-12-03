Эстония станет полноправным членом Европейского космического агентства

Эстония в качестве полноправного члена вступает в Европейское космическое агентство (ЕКА). Как сообщила журналистам министр внешней торговли и предпринимательства Анне Суллинг, принимавшая участие во встрече министров стран ЕКА в Люксембурге, договор о присоединении к организации Таллин подпишет в феврале 2015 года, передает ТАСС.

"Как член агентства Эстония сможет участвовать в различных программах, развивать высокотехнологические методы, используемые в космической сфере", - сказала Суллинг. По ее мнению, членство в ЕКА открывает широкие возможности как для ученых, так и предпринимателей Эстонии.

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Присоединение к ЕКА обойдется Таллину в €870 тыс. в год. Кроме ежегодных членских взносов, после подписания договора предстоит внести в казну ЕКА единовременный вступительный взнос в размере €600 тыс.

"Космос - дорогая сфера деятельности. Для Эстонии важно, чтобы через заказы ЕКА в экономику страны по возможности возвращались крупные суммы", - отметила Суллинг.

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Символически Эстония в космический клуб вступила в мае 2013 года, когда созданный коллективом ученых и студентов Тартуского университета наноспутник ESTCube-1 был успешно выведен на орбиту французской ракетой-носителем с космодрома во Французской Гвиане в Южной Америке.