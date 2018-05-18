В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой
17:46, 18 мая 2018Наука и IT
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Большинство жалоб поступили с территории северной Европы и востока России.
Иллюстрация / REUTERS
В работе соцсетей Facebook и Instagram произошел масштабный сбой. Большинство жалоб поступили с территории северной Европы и востока России.
По данным сервиса отслеживания сбоев DownDetector, сбой произошел около 16.00. Немного позже жалобы начали поступать из стран центральной Европы, средней Азии и некоторых стран Африки.
Карта сбоев Instagram / скриншот
Пользователи жаловались, что при попытке войти на сайт Instagram браузер выдавал ошибку, а в мобильном приложении просто не обновлялась лента. С подобной проблемой столкнулись и пользователи Facebook.
Карта сбоев Facebook / скриншот
Спустя 20 минут после сбоя сервисы возобновили работу.
Как сообщал УНИАН, подобный сбой произошел в работе Instagram 10 мая. Тогда проблемы возникли, в частности, в Великобритании, США, континентальной Европе и Австралии.
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