Ученые предостерегли любительниц фастфуда о трудностях с зачатием

Сбалансированный рацион уменьшает время, которое требуется женщине, чтобы забеременеть.

Новое исследование доказало, что пристрастие к фастфуду и дефицит фруктов в рационе женщины могут привести к трудностям с зачатием.

Как передает Naked Science со ссылкой на журнал Human Reproduction, ученые из Австралии и Великобритании изучили результаты опросов 5 598 жительниц Великобритании, Австралии и Новой Зеландии в возрасте от 18 до 43 лет, у которые есть дети. Они рассказывали, что входило в их рацион за месяц до начала первой беременности. Отдельные вопросы анкеты касались фруктов, зелени, рыбы и фастфуда. Эти данные сопоставили со сроком, в течение которого пара пыталась зачать ребенка. К категории бесплодных пар отнесли тех, у кого попытки заняли больше года, этот срок служит стандартным диагностическим критерием бесплодия. Исследователи учли влияние факторов риска: курения, употребления алкоголя, возраста женщины и высокого индекса массы тела.

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Среди всех опрошенных в группу бесплодных попали около 8% пар, однако среди тех, кто редко ел фрукты, долго не могли забеременеть 12% женщин. Из тех, кто ел фастфуд четыре раза в неделю или чаще, в категории бесплодных оказались 16% женщин. В среднем любительницы бургеров и пиццы беременели на месяц позже, чем те, кто придерживался здорового питания. Три-четыре порции фруктов в день, наоборот, ускоряли зачатие в среднем на две недели. Как ни странно, количество зелени и рыбы в рационе никак не отразилось на сроках наступления беременности.

"Результаты исследования показывают, что здоровый рацион, включающий фрукты и минимум еды быстрого приготовления, положительно влияет на фертильность и уменьшает время, которое требуется женщине, чтобы забеременеть", - резюмировала ведущий автор работы Клэр Робертс.

Как именно фастфуд усложняет зачатие, ученым пока не известно. Авторы более ранних исследований предполагали, что жирные кислоты, содержащиеся в растительных и животных жирах и маслах, могут негативно влиять на яйцеклетки. Кроме того, обилие сахара, соли и жира может повлиять на обмен веществ.

Как сообщал УНИАН, ранее самое крупное в истории исследование не раскрыло тайну феномена блондинок.