В сети появилась первая информация об iPhone 7

iPhone 7 получит дисплей больше, чем у iPhone 6. Об этом сообщается на ресурсе The International Business Times, который обобщил имеющуюся на данный момент неофициальную информацию о следующем поколении смартфонов Apple, передает Lenta.ru.

Согласно данным ресурса iPhone 7 получит дисплей, который по размерам будет больше, чем у iPhone 6 Plus (5,5 дюймов по диагонали). Кроме того он будет иметь высокую четкость изображения, чтобы избежать ошибки с iPhone 5, который проиграл по детализации конкурентам. С фронтальной панели исчезнет аппаратная кнопка с датчиком отпечатков пальцев, зато усовершенствуются возможности навигации по интерфейсу с помощью сенсорного экрана, кроме того ожидается появление технологии распознавания лица для разблокировки аппарата.

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Отметим, что перед выходом iPhone 5S некоторые СМИ предполагали, что сканер отпечатков пальцев будет интегрирован в экран. Слухи не подтвердились, но будет странно, если Apple решится убрать сканер совсем.

Ресурс iphone 7 update полагает, что экран смартфона Apple следующего поколения получит сапфировое стекло, которое прочнее, чем покрытие Gorilla glass. Корпус аппарата может быть целиком выполнен из «жидкого металла», что позволит сделать его более прочным. Некоторые пользователи текущих моделей iPhone 6 жаловались, что они гнутся, более прочные сплавы помогут избежать этого недостатка.

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Довольно долгое время iPhone сохраняют разрешение камеры в 8 мегапикселей. В следующем поколении оно будет увеличено до 14. Также устройство может получить встроенный проектор, что привлечет бизнес пользователей. Раньше такое решение использовалось в смартфоне Samsung Beam и планшете Lenovo, однако Apple наверняка придумает ход, дополнительное ПО или пример использования, которые затмят первенство корейской компании в этом вопросе.

СМИ предрекают iPhone 7 четырехъядерный процессор, который в очередной раз значительно обгонит по производительности предшественников. Максимальный объем памяти удвоится — до 256 гигабайт. Среди прочих функций ожидается улучшение качества связи через сети четвертого поколения, а также увеличение срока работы от батарей благодаря технологиям энергосбережения.