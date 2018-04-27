Ученые "поймали" выжившую после взрыва сверхновой ее звезду-компаньона

Стюарт Райдер из Австралийской астрономической обсерватории навел «Хаббл» на нужную область небесной сферы и получил снимок выжившего компаньона в ультрафиолетовом диапазоне.

Космический телескоп «Хаббл» впервые получил снимок выжившего компаньона звезды-прародителя сверхновой типа IIb.

На сегодня это самое убедительное доказательство того, что некоторые сверхновые рождаются в двойных системах. Работа опубликована в журнале Astrophysical Journal, передает N+1.

Сверхновые типа IIb считаются относительно редкими — в прошлом это массивные звезды, которые почти полностью лишились водородной оболочки либо обычным путем, исчерпав его запасы, либо в результате взаимодействия с другим светилом.

Теперь же «Хаббл» подтвердил, что сверхновые типа IIb могут действительно рождаться в двойных системах. Телескоп наблюдал за объектом SN 2001ig, который был впервые замечен учеными 17 лет назад. Остаток сверхновой находится в созвездии Журавля, вероятно в спиральной галактике NGC 7424, которая удалена от нас примерно на 40 миллионов световых лет.

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В 2002 году, незадолго после взрыва, с помощью телескопа VLT астрономы определили координаты SN 2001ig. Последующие наблюдения, проведенные в обсерватории Gemini в 2004 году, впервые указали на возможное существование компаньона. Зная точные координаты, Стюарт Райдер из Австралийской астрономической обсерватории навел «Хаббл» на нужную область небесной сферы и получил снимок выжившего компаньона в ультрафиолетовом диапазоне.

В прошлом сверхновая SN 2001ig принадлежала к спектральному классу B, а эффективная температура ее поверхности могла составлять от 18,7 до 21,7 тысяч градусов Цельсия. Модели, построенные учеными на основе анализа снимков, показывают, что изначальная масса светила составляла около 13 солнечных. Вместе с ним вокруг общего центра масс с периодом около 400 дней вращался компаньон, масса которого предположительно составляла около девяти масс Солнца. В первые годы после взрыва ударная волна SN 2001ig активно взаимодействовала с межзвездной средой, окружавшей звезду, — на это указывает долгоживущее свечение источника в радиодиапазоне.

"Несмотря на то, что звезда-предшественница SN 2001ig никогда не была идентифицирована непосредственно, мы убеждены, что обнаруженный нами объект почти наверняка является выжившим компаньоном", — пишут авторы в своей работе. По мнению астрономов, около половины сверхновых, которые почти лишились водородной оболочки до взрыва, могут иметь компаньона. Группа Райдера в будущем надеется определить, сколько именно подобных светил должны иметь пару.

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