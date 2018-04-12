В Канаде под слоем вечной мерзлоты ученые нашли суперсоленые озера

Вода в них может находиться на глубине 550-750 м под слоем льда.

В Канаде под слоем вечной мерзлоты ученые обнаружили два суперсоленые озера.

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Как сообщает CBC News, вода в них может находиться на глубине 550-750 м под слоем льда и иметь соленость, которая в несколько раз превышает океанскую. Если эта информация подтвердится, то озера станут единственными в мире подледовиковыми солеными водоемами.

В настоящее время ученым известно о нескольких сотнях подледовиковых озер, но все они – пресноводные.

Ученые отмечают, что если в воде будут найдены микробы, то это будет означать, что они могли развиться без связи с атмосферой.

Условия в таких водоемах также напоминают окружающую среду на некоторых других планетах. Например, Европа – один из спутников Юпитера, имеет железное ядро и глобальный океан, скрытый подо льдом. Поэтому суперсоленые озера могут оказаться на спутнике.