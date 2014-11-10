Китайцы выпустили точную копию нового iPhone, а Apple осталась самой дорогой компанией в мире
Редкий прототип iPhone 6 был продан на eBay. Начальная цена лота была 999 долларов. За месяц учасники аукциона подняли ставки до нескольких тысяч долларов. Победитель аукциона заплатил за прототип "шестерки" 11110 долларов.
Об этом говорится в 50 выпуске программы "Новости Apple"
Microsoft выпустила пакет "Office" для iPhone. Этот адаптированный пакет содержит все функции, которые имеются на версии для iPad. Сообщается, что пакет можно скачать бесплатно.
Читайте такжеПользователей iPhone, iPad и Mac атакует новый вирус
Кроме того в выпуске говорится, что Apple сохранила за собой первенство среди самых дорогих брендов мира. Об этом сообщает Forbes. Стоимость бренда Apple за прошедший годы выросла на 19% до 124,2 млрд. долларов.
Гонконгская компания GooPhone начала продажи точной копии iPhone 6 Plus. Устройство выглядит в точности как гаджет производства Apple, только без фирменного знака на корпусе, и стоит меньше 200 долларов.