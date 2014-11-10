Китайцы выпустили точную копию нового iPhone, а Apple осталась самой дорогой компанией в мире

Об этом говорится в 50 выпуске программы "Новости Apple"

Microsoft выпустила пакет "Office" для iPhone. Этот адаптированный пакет содержит все функции, которые имеются на версии для iPad. Сообщается, что пакет можно скачать бесплатно.

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Кроме того в выпуске говорится, что Apple сохранила за собой первенство среди самых дорогих брендов мира. Об этом сообщает Forbes. Стоимость бренда Apple за прошедший годы выросла на 19% до 124,2 млрд. долларов.

Гонконгская компания GooPhone начала продажи точной копии iPhone 6 Plus. Устройство выглядит в точности как гаджет производства Apple, только без фирменного знака на корпусе, и стоит меньше 200 долларов.