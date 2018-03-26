Инстаграм перестанет самостоятельно обновлять ленту постов

12:38, 26 марта 2018
Наука и IT
267
instagram.com

Читайте такжеВ Instagram планируют добавить возможность совершать видеозвонки

"Сегодня мы запустили тест кнопки "Новые посты", которая позволит вам самостоятельно решать, в какой момент вы хотите обновить ленту. Если вы нажмете на эту кнопку - вы попадете на последний опубликованный контент вверху ленты, если не нажмете - продолжите смотреть посты, опубликованные на момент начала просмотра ленты", - говорится в сообщении.

Также разработчики решили внести еще одно изменение, по которому недавно опубликованные посты будут показываться выше. "Это сделано для того, чтобы ваша лента новостей оставалась всегда актуальной", - отметили в соцсети. 

От хронологической ленты соцсеть отказалась в 2016 году, заменив ее альтернативным алгоритмом: старые посты отображались в ленте вперемешку с новыми, а фотографии некоторых пользователей и вовсе оставались незамеченными.Это не понравилось пользователям и вызвало многочисленные жалобы. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пользователи#альбомы Instagram