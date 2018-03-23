Во флагманах от Samsung перестал работать экран

14:50, 23 марта 2018
Наука и IT
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Иллюстрация REUTERS

Как сообщает Engadget, у некоторых проблема решилась сбросом настроек до заводских или повышением чувствительности нажатия. Однако большинство заявляют, что проблема не решается.

В компани Samsung информацию о неисправностях подтвердили, однако заявили, что "количесткво сообщений ограничено". В компании сказали, что будут продолжать следить за проблемой, чтоб понять действительно ли она является распростроненной или ограничевается несколькими устройствами.

Как сообщал УНИАН, флагман Galaxy S9 был представлен 25 февраля в рамках Международного мобильного конгресса в Барселоне. Старт продаж новинки состоялся в начале марта.

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Теги: #Samsung#Samsung Galaxy S9 Plus