Во флагманах от Samsung перестал работать экран

У некоторых проблема решилась сбросом настроек до заводских.

Пользователи интернета массово жалуются на то, что экран флагманских смартфонов от Samsung Galaxy S9 перестал реагировать на прикосновения.

Как сообщает Engadget, у некоторых проблема решилась сбросом настроек до заводских или повышением чувствительности нажатия. Однако большинство заявляют, что проблема не решается.

В компани Samsung информацию о неисправностях подтвердили, однако заявили, что "количесткво сообщений ограничено". В компании сказали, что будут продолжать следить за проблемой, чтоб понять действительно ли она является распростроненной или ограничевается несколькими устройствами.

Как сообщал УНИАН, флагман Galaxy S9 был представлен 25 февраля в рамках Международного мобильного конгресса в Барселоне. Старт продаж новинки состоялся в начале марта.