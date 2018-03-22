Следы кокаина есть на пальцах у каждого десятого - ученые

При этом ученые могут отличить следы кокаина, оказавшиеся на пальцах в результате употребления наркотика, от тех, что остались на пальцах случайно.

Ученые из университета Суррея установили, что кокаин и героин сейчас настолько распространены, что у каждого десятого человека из числа не употребляющих наркотики обнаруживаются их следы на пальцах.

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Для исследования, результаты которого опубликованы в журнале Clinical Chemistry, ученые проанализировали потовые выделения с отпечатков пальцев 50 добровольцев, никогда не употреблявших наркотики, и 15 человек, страдающих зависимостью, которые в течение 24 часов перед проверкой употребляли кокаин или героин, передает kommersant.ru. Согласно результатам, следы кокаина были обнаружены на отпечатках у 13% не употребляющих наркотики добровольцев, а следы героина - у 1%. При этом ученые могут отличить следы кокаина, оказавшиеся на пальцах в результате употребления наркотика, от тех, что остались на пальцах случайно - после пожатия руки наркоману или другого контакта.

«Хотите - верьте, хотите - нет, кокаин является весьма распространенным загрязнителем окружающей среды, всем известно, что он присутствует на многих банкнотах,- отметила специалист по судебно-медицинской экспертизе университета Суррея доктор Мелани Бэйли. - Но даже с учетом этого мы были удивлены тем, что обнаружили его на стольких отпечатках».

По мнению ученых, проверка на употребление наркотиков по отпечаткам пальцев весьма перспективна. Как отметил ведущий автор исследования Махадо Исмаил, этот способ проверки неинвазивен, его легко провести, и по отпечатку можно легко установить человека.