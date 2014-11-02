В Малайзии записи в соцсетях будут использовать как улики против террористов
Власти Малайзии арестовали десятки человек, которые подозреваются в вербовке боевиков для террористической организации "Исламское государство".
Власти Малайзии будут использовать записи в социальных сетях в качестве "серьезных доказательств" при рассмотрении дел обвиняемых в террористической деятельности. Об этом заявил министр внутренних дел королевства Ахмад Захид Хамиди, сообщает ТАСС.
По его словам, в настоящее время в стране действует закон, позволяющий использовать в качестве улик все сведения, распространяемые посредством социальных сетей. Однако это касается лишь преступлений, которые классифицируются как бандитизм. Одновременно, подчеркнул министр, подобное будет сделано и для усиления антитеррористической борьбы.
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В последнее время власти Малайзии арестовали десятки человек, которые подозреваются в вербовке боевиков для террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Как отмечается, сторонники ИГ активно использовали Facebook и ряд других социальных сетей. При этом малайзийские власти одно время планировали полностью закрыть доступ к Facebook на территории страны, однако в конечном итоге решили отказаться от данного шага. В Малайзии число интернет-пользователей составляет около 19,2 млн человек.