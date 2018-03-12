От Большого взрыва до наших дней: в сети появилось впечатляющее видео истории Вселенной за 10 минут

Видео, которое отражает современное научное понимание, начинается с Большого взрыва и заканчивается появлением гомо сапиенса.

Студия звукозаписи Melodysheep обнародовала впечатляющее 10-минутное видео, в котором показана история Вселенной от Большого взрыва до появления человечества на Земле.

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«По космической временной шкале человеческая история короткая, как мгновение ока», – говорится в аннотации к видео.

Авторы увлекательного ролика сжали 13,8 миллиарда лет в 10 минут, чтобы показать, насколько молодой является наша земная цивилизация относительно древней Вселенной.

Видео, которое отражает современное научное понимание, начинается с большого взрыва и заканчивается появлением гомо сапиенса (человека разумного), одна секунда равняется 22 миллионам лет.

Видео: melodysheep