От Большого взрыва до наших дней: в сети появилось впечатляющее видео истории Вселенной за 10 минут

13:23, 12 марта 2018
Наука и IT
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За 10 минут показано 13,8 млрд лет / Скриншот видео melodysheep

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«По космической временной шкале человеческая история короткая, как мгновение ока», – говорится в аннотации к видео.

Авторы увлекательного ролика сжали 13,8 миллиарда лет в 10 минут, чтобы показать, насколько молодой является наша земная цивилизация относительно древней Вселенной.

Видео, которое отражает современное научное понимание, начинается с большого взрыва и заканчивается появлением гомо сапиенса (человека разумного), одна секунда равняется 22 миллионам лет.

Видео: melodysheep

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Теги: #космос#видео