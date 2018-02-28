Зеркало за 20 миллионов долларов: в Аризоне создают детали для самого большого телескопа в мире (видео)
15:08, 28 февраля 2018Наука и IT
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Магелланов телескоп в 10 раз превысит размер космического телескопа Хаббл.
Зеркало за 20 миллионов долларов: в Аризоне создают детали для крупнейшего телескопа в мире
В лаборатории Университета Аризоны создают зеркало для крупнейшего в мире телескопа. Первую часть зеркала команда сделала еще в 2005 году. Производство каждого зеркала стоит около 20 миллионов долларов и занимает более двух лет.
Сначала специалисты заказывают 17 тонн специального стекла и проверяют его качество. Затем они строят керамическую конструкцию диаметром 15 метров. Стекло охлаждают в этой форме в течение 3-х месяцев. Всего для телескопа необходимо 7 зеркал высотой 8,4 м каждое. Их объединят в 24,5-метровый зеркальный телескоп.
Читайте такжеТелескоп "Хаббл" сделал уникальный снимок галактики, похожей на Млечный ПутьИсследователи ожидают завершение строительства конструкции в 2025 году. После этого Магелланов телескоп станет крупнейшим в мире. Он в 10 раз превысит размер космического телескопа Хаббл. Благодаря новому аппарату астрономы смогут открывать экзопланеты и изучать темную материю.
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