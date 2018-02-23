После успеха в Китае Xiaomi выпустит англоязычную версию видеорегистратора с искусственным интеллектом

Видеорегистратор Xiaomi за 38 долларов сам защитит от перезаписи ролики, которые можно затем как доказательство представлять страховой или полиции.

Xiaomi продолжает расширять линейку своих устройств. Уже скоро к видеорегистраторам этого производителя добавится модель 70Mai, которая уже успешно продается на территории Китая.

Как сообщает Cryptellect.net, английская версия устройства значительно превысила цели по сбору средств на Indiegogo, собрав 165 тысяч долларов вместо предположительных 10. Продажи устройства начнутся уже через несколько недель. Стоить новинка будет 38 долларов.

Читайте такжеXiaomi выпустила два новых безрамочных смартфонаОборудование отличается очень компактными размерами, минималистичной формой и управлением при помощи голосовых команд и искусственного интеллекта. Последний будет распознавать форс-мажорные ситуации и защитит от перезаписи ролики, которые можно затем как доказательство представлять страховой или полиции.

Для просмотра роликов и настройки устройства предлагается использовать смартфон, сопрягающийся с видеорегистратором посредством Wi-Fi. Дальше командовать видеорегистратором можно при помощи голосовых команд. Система не просто хорошо понимает английский, но разбирается в акцентах.

Как сообщал УНИАН, новый Xiaomi Mi Max 3 получит беспроводную зарядку и чип Snapdragon 660.