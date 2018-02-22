Новый Xiaomi Mi Max 3 получит беспроводную зарядку и чип Snapdragon 660

На задней панели разместят круглый сканер отпечатков пальцев и двойную камеру с модулями Sony IMX363.

На портале XDA Developers появились характеристики неанонсированного фаблета Xiaomi Mi Max 3. Данные о нем стали известны через файлы прошивки и большей частью подтверждают предыдущие утечки.

Об этом пишет gagadget.com.

Xiaomi Mi Max 3 получит Full HD+ дисплей с соотношением сторон 18:9, но свежая информация не раскрывает точную диагональ фаблета (по слухам это будет 7 дюймов). Сердцем смартфона станет процессор Snapdragon 660. Будущему фаблету также приписывают наличие беспроводной зарядки. На задней панели разместят круглый сканер отпечатков пальцев и двойную камеру с модулями Sony IMX363. Как вариант, это будут модули Samsung S5K217 + S5K5E8.

Читайте такжеОсобая двойная камера и 6 ГБ ОП: стали известны характеристики нового Samsung Galaxy S9 Plus

Фронтальная камера получит датчик изображения Samsung S6K4H7. Там же расположат сканер распознавания по радужной оболочке глаза, слоты для двух SIM-карт, NFC-модуль, ИК-порт и два динамика. Управлять аппаратом назначили ОС Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой MIUI 9. За время работы отвечает батарея на 5500 мАч.

Точная дата выхода и цена Xiaomi Mi Max 3 пока неизвестны, но исходя из времени презентаций прошлых моделей серии, свежий фаблет стоит ждать в мае.