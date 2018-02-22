В работе Facebook и Instagram произошел сбой по всему миру

15:10, 22 февраля 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Сбой в значительной степени затронул материковую Европу и Юго-Восточную Азию, передает The Sun. По сообщениям СМИ, через несколько минут соцсети возобновили работу.

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При попытке зайти в Facebook страница не загружалась и появилось сообщение: «Извините, что-то пошло не так». При попытке обновить Instagram появляются сообщения: «Не удалось обновить ленту». 

В Украине пока эти соцсети работают без сбоев. 

Ранее в работе соцсети "Вконтакте" произошел сбой.

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Теги: #сбой в работе Facebook#Facebook сбой