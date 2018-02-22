В работе Facebook и Instagram произошел сбой по всему миру

Через несколько минут соцсети возобновили работу, в Украине они пока работают без сбоев.

В социальных сетях Facebook и Instagram произошел сбой. Главная страница Facebook не открывалась, а лента Instagram не обновлялась. Сбой в значительной степени затронул материковую Европу и Юго-Восточную Азию, передает The Sun. По сообщениям СМИ, через несколько минут соцсети возобновили работу. Читайте такжеFacebook будет предоставлять приоритет в ленте местным новостям При попытке зайти в Facebook страница не загружалась и появилось сообщение: «Извините, что-то пошло не так». При попытке обновить Instagram появляются сообщения: «Не удалось обновить ленту». В Украине пока эти соцсети работают без сбоев. Ранее в работе соцсети "Вконтакте" произошел сбой.

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