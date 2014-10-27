Ученые выяснили возраст вируса Эбола

Раньше считалось, что современные филовирусы появились около 10 тысяч лет назад, одновременно с возникновением сельского хозяйства. Но американские ученые отодвинули этот процесс гораздо раньше — к эпохе, когда на Земле появились человекообразные обезьяны.

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Дерек Тэйлор и Джереми Брюнн работали с "ископаемыми генами" — фрагментами генетического материала, попавшими в ДНК млекопитающих во время вирусной инфекции. Один такой филовирусный ген (VP35) обнаружился в одном и том же месте в геноме двух видов хомяков и двух видов полевок. Вирус попал к животным еще до того, как эти грызуны стали отдельными видами (16—23 миллиона лет назад), заключили ученые.

"В геномах этих животных миллиарды пар оснований. Шансы на то, что вирусный ген вставит себя в одно и то же место у разных видов в разное время ничтожно малы. Скорее всего, включение произошло у общего предка грызунов", — отмечает Тэйлор. Ископаемый VP35 с генетической точки зрения к Эболе ближе, чем к Марбургу — то есть, уже в миоцене эти вирусы начали расходиться.

Изучение древнейшего прошлого вирусов может помочь человечеству в борьбе с нынешней эпидемией: данные о связях Эболы и Марбурга пригодятся для создания единой вакцины от обеих болезней, утверждает Тэйлор.

Также новые знания о прошлых жертвах филовирусов подскажут, какие современные виды могут скрывать в себе неизвестных родственников вируса Эбола, передает Lenta.ru.

"Когда ученые впервые начали искать вместилища для вируса, они носились по джунглям, хватая все, что попадалось под руку: млекопитающих, насекомые, другие организмы. Чем больше нам известно об эволюции отношений филовирусов с их хозяевами, тем быстрее мы поймем, какие еще факторы действуют в системе", — сообщил Тэйлор.