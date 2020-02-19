В сети раскрыли аккаунты россиянок из порноклипа Тилля Линдеманна

Большинство девушек уже удалили свои аккаунты в Instagram.

В порнографическом клипе на песню Till The End нового музыкального проекта Тилля Линдеманна снялись гражданки РФ. Пользователи анонимного форума “Двач” нашли их соцсети.

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Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале “2ch/Двач”. В посте указаны ссылки на социальные сети участниц съемок, часть ссылок описана конкретной ролью девушки в видео.

Отмечается, что большинство девушек уже удалили свои аккаунты в Instagram.

Напомним, фронтмен групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн создал новый музыкальный проект и назвал его Na chui, что созвучно с одним русским матерным словом.

В сети появился клип на первую песню нового проекта - Till the End ("До конца"). Клип был снят в стиле жесткого порно и опубликован на популярном порносайте.

Видео представляет собой настоящий порноролик, где Линдеманн выступает главным героем сюжета, находясь в окружении множества девушек.