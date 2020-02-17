Солист Rammstein создал новый музыкальный проект и снялся в порно

Клип на первую песню нового музыкального проекта Линдеманна был снят в стиле жесткого порно и опубликован на популярном сайте для взрослых.

Фронтмен групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн создал новый музыкальный проект и назвал его Na chui, что созвучно с одним русским матерным словом.

Также в сети появился клип на первую песню нового проекта - Till the End ("До конца"). Клип был снят в стиле жесткого порно и опубликован на популярном порносайте.

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Видео представляет собой настоящий порноролик, где Линдеманн выступает главным героем сюжета, находясь в окружении множества девушек.

Музыкально новая композиция - это не рок и не индастриал, а электроника.

Поскольку клип является слишком откровенным, мы не можем его опубликовать. Но послушать саму песню можно ниже:

Видео: Various Artists - Topic

Напомним, ранее Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн и лидер Hypocrisy и Pain Петер Тэгтгрен выпустили новый клип на песню Platz Eins с двумя версиями. В клипе Тилль лежит на больничной койке без рук и ног, а Петер Тэгтгрен играет рядом на синтезаторе.

Версию клипа без цензуры можно найти на немецком порносайте. Там же сообщалось об анонсе следующего клипа, который, очевидно, выйдет в таком же формате. Видимо, это и есть "Till the End".