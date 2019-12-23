Во Львове заметили пару диких кабанов

Эти животные довольно умные и приходят в города не только за едой, а чтобы уберечься от охотников.

На улице Б. Хмельницкого во Львове горожане увидели пару диких кабанов.

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Соответствующее фото на своей странице в соцсети опубликовала Галина Цюба. По ее словам, фото сделано вечером на улице Богдана Хмельницкого во Львове, в районе супермаркета “Сильпо”.

“Наш Львов”, – коротко подписала фотографию неспешной прогулки кабанов по вечернему Львову Цюба.

Эти животные довольно умные и приходят в города не только за едой, а чтобы уберечься от охотников. Так 13 декабря во львовском парке «Знесиння» заметили выводок диких кабанов с поросятами. «Сегодня в парке "Знесення", были замечены два кабана со своими детьми. Уже до того я видел нарывы возле деревьев, что является признаком поселения диких кабанов», – написал зоолог "Дома спасенных животных" Орест Залипский.

По его словам, появление диких кабанов в городском парке, возможно, связана с открытием охотничьего сезона. «Поскольку парк Знесенье занимает большие площади нашего города и граничит с Винниковского лесом, существует вероятность, что животных загнали из леса охотники. Призываю быть гуманными и осторожными», – написал Залипський, передает inlviv.in.ua.

Он также рассказал об обстоятельствах при которых кабаны могут напасть на человека. «В большинстве случаев нападение дикого кабана на человека провоцирует сам человек. Дикие кабаны, как и любые другие лесные звери, сами стараются избегать встречи с человеком – поэтому, если кабан все же заметит вас первым, он тоже поспешит спрятаться», – говорит эколог.

Поэтому он советует во время встречи с диким животным не паниковать и ни в коем случае не пытаться отогнать животное, поскольку так можно вызвать лишь агрессию и спровоцировать животное защищаться.