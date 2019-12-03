Стая диких кабанов забежала в детский сад в Познани (видео)

Стая диких кабанов забежала на игровую площадку детского сада в польском городе Познань.

К счастью, никто не пострадал в результате такого нашествия. Кабаны только рыскали в поисках вкусненького. Однако местные сразу поставили на уши городскую стражу и даже охотников, у которых есть разрешение отстреливать таких животных.

И пока люди пытались что-то сделать, кабаны убежали в соседний лес, откуда и пришли.