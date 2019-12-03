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Стая диких кабанов забежала в детский сад в Познани (видео)

14:31, 03 декабря 2019
Курьёзы
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Кабаныи рыскали в поисках вкусненького \ Фото УНИАН

К счастью, никто не пострадал в результате такого нашествия. Кабаны только рыскали в поисках вкусненького. Однако местные сразу поставили на уши городскую стражу и даже охотников, у которых есть разрешение отстреливать таких животных.

И пока люди пытались что-то сделать, кабаны убежали в соседний лес, откуда и пришли.

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Теги: #Польша#животные