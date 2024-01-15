Наличие быстрого рецепта для обеда или ужина - это мастхев для любой хозяйки. Заливной пирог из капусты готовится не только быстро, но и получается очень вкусным. Пирог из капусты можно приготовить в сковородке или в духовке.
Пирог из капусты на сковороде
Можно по праву считать, что этот пирог из капусты быстрого приготовления. Уже через 20 минут можно будет наслаждаться готовым блюдом. Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- капуста - 1 средний качан;
- лук - 1 шт.;
- яйца - 2 шт.;
- мука - 200 г;
- молоко - 200 мл.
- сыр - 100 г.
- растительное масло - 3 ст. л.
Лук и капусту надо мелко нарезать. Лук обжариваем до прозрачности и добавляем капусту. Готовим, пока она не станет мягкой и золотистой. Солим и перчим.
В отдельной миске взбить яйца. Добавить муку, молоко и перемешать до однородности. Возвращаем капусту в сковородку, разравниваем и равномерно выливаем тесто. Когда внизу тесто подрумянится, с помощью тарелки переворачиваем и готовим еще несколько минут. По желанию сверху натираем сыр.
Также можно приготовить капустный пирог на кефире.
Ленивый капустный пирог на кефире
Капустный пирог в духовке займет больше времени, однако этот ленивый вариант подойдет для тех, кто хочет все закинуть в форму и отправиться по своим делам, пока готовится еда. Для приготовления нужны:
- капуста - 500 г;
- мука - 200 г.;
- кефир - 200 мл;
- яйца - 2 яйца;
- сыр - 100 г;
- лук - 1 шт.
- масло для жарки - 2 ст. л.
В глубокой сковороде разогрейте масло и обжарьте лук до прозрачного состояния. Добавьте капусту и готовьте до мягкости. В миске смешайте муку, яйца, кефир, соль и перец. Взбейте до однородности и добавьте туда капусту, тертый сыр, муку и снова перемешайте. Смажьте форму для запекания маслом и вылейте в нее будущий пирог.
Выпекать надо около 30-40 минут при 180 градусах.
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