Заливной капустный пирог можно приготовить в сковородке или в духовке.

Наличие быстрого рецепта для обеда или ужина - это мастхев для любой хозяйки. Заливной пирог из капусты готовится не только быстро, но и получается очень вкусным. Пирог из капусты можно приготовить в сковородке или в духовке.

Пирог из капусты на сковороде

Можно по праву считать, что этот пирог из капусты быстрого приготовления. Уже через 20 минут можно будет наслаждаться готовым блюдом. Нам понадобятся следующие ингредиенты:

капуста - 1 средний качан;

лук - 1 шт.;

яйца - 2 шт.;

мука - 200 г;

молоко - 200 мл.

сыр - 100 г.

растительное масло - 3 ст. л.

Лук и капусту надо мелко нарезать. Лук обжариваем до прозрачности и добавляем капусту. Готовим, пока она не станет мягкой и золотистой. Солим и перчим.

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В отдельной миске взбить яйца. Добавить муку, молоко и перемешать до однородности. Возвращаем капусту в сковородку, разравниваем и равномерно выливаем тесто. Когда внизу тесто подрумянится, с помощью тарелки переворачиваем и готовим еще несколько минут. По желанию сверху натираем сыр.

Также можно приготовить капустный пирог на кефире.

Ленивый капустный пирог на кефире

Капустный пирог в духовке займет больше времени, однако этот ленивый вариант подойдет для тех, кто хочет все закинуть в форму и отправиться по своим делам, пока готовится еда. Для приготовления нужны:

капуста - 500 г;

мука - 200 г.;

кефир - 200 мл;

яйца - 2 яйца;

сыр - 100 г;

лук - 1 шт.

масло для жарки - 2 ст. л.

В глубокой сковороде разогрейте масло и обжарьте лук до прозрачного состояния. Добавьте капусту и готовьте до мягкости. В миске смешайте муку, яйца, кефир, соль и перец. Взбейте до однородности и добавьте туда капусту, тертый сыр, муку и снова перемешайте. Смажьте форму для запекания маслом и вылейте в нее будущий пирог.

Выпекать надо около 30-40 минут при 180 градусах.

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