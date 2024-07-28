Приготовление варенья-пятиминутки из малины очень легкое и не трудоемкое.

Малина - это очень полезная ягода и варенье из нее уже давно стало неотъемлемой частью лечения от простуды. Чтобы сберечь максимум пользы, стоит как можно меньше подвергать его воздействию температуры, однако важно не переборщить, иначе такие закрутки не достоят до зимы.

Малиновое варенье - классический рецепт

Малиновое варенье пятиминутка готовится очень быстро, как можно понять еще из названия. Для него нужно взять:

малину - 1 кг;

сахар - 800 г;

сок одного лимона.

Промойте малину под холодной водой и обсушите ее. Переложите ее в кастрюлю и добавьте сахар. Разотрите ягоду венчиком до кашеобразного состояния и поставьте кастрюлю на средний огонь. Постоянно помешивая, варите варенье около 5 минут. Затем поместите в стерилизованные банки и закатайте.

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Малиновое варенье - рецепт с лимоном и розмарином

Такое малиновое варенье на зиму подойдет для любителей экспериментов. Обязательно сначала попробуйте розмарин в каком-то другом блюде, чтобы понимать - нравится он вам или нет. Для приготовления возьмите:

малину - 500 г;

сахар - 300 г;

розмарин - 1 веточка;

сок и цедру 1 лимона.

Смешайте малину, сахар, розмарин, лимонов сок и цедру в кастрюле. Готовьте на среднем огне, помешивая, пока малина не начнет распадаться, приблизительно 5 минут. Удалите веточку розмарина, а малину измельчите в пюре блендером. Далее доведите варенье до кипения и варите еще несколько минут. После этого смело закручивайте.

Также по желанию можно приготовить вариант с ванилью и мятой. Для этого вместо розмарина и лимона на это же количество сахара и малины возьмите несколько листьев мяты и 1 стручок ванили. Принцип приготовления остается тот же.

Малиновое варенье с имбирем и апельсином

Такое густое малиновое варенье пятиминутка очень пригодится в осенне-зимний период и станет хорошим помощником против простуд. Для приготовления возьмите:

малину - 500 г;

сахар - 300г;

тертый имбирь - 1 ч.л.;

сок и цедру 1 апельсина.

Смешайте малину, сахар, имбирь, апельсиновый сок и цедру в кастрюле. Готовьте на среднем огне, помешивая, пока малина не начнет распадаться, приблизительно 5 минут. Доведите до кипения и варите еще несколько минут. После этого можете закручивать в банках. Для густоты можно купить специальные загустители для варенья и джемов в магазине.

При желании можно также приготовить малиновое варенье без варки. Но помните: его нужно хранить в холодильнике и желательно съесть в течение нескольких дней.

Для приготовления малинового варенья без варки вам понадобятся малина, сахар и лимонный сок. Сначала разомните малину в большой миске, добавьте сахар и лимонный сок и тщательно перемешайте. Затем дайте смеси постоять около часа, чтобы малина выделила сок. После этого вы можете использовать варенье как начинку для десертов или смузи.

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