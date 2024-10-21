Тыквенная каша богата витаминами и минералами.

Сейчас полки магазинов ломятся от обилия тыкв разных сортов и размеров, а потому это идельное время, чтобы приготовить из них что-нибудь. Одним из простейших блюд их этого овоща является тыквенная каша. Проще всего ее приготовить в мультиварке.

Чем полезна тыквенная каша

Тыква богата витаминами А, С, Е, калием, железом и магнием, которые укрепляют иммунитет, кости и мышцы, а также улучшают состояние кожи и зрения.

Кроме того, в ее составе есть клетчатка, которая оказывает благотворное влияние на пищеварение. Благодаря низкому гликемическому индексу это блюдо прекрасно подходит людям, которые следят за уровнем сахара.

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Теперь, когда мы знаем чем полезна тыквенная каша, рецепт от известного украинского шеф-повара Евгения Клопотенко окажется как нельзя кстати.

Самая вкусная тыквенная каша в мультиварке - рецепт от Клопотенко

Рассмотрим, как готовится тыквенная каша с пшеном. Для этого нам понадобятся простейшие ингредиенты:

пшено - 250 г;

вода - 250 мл;

молоко - 250 мл;

тыква - 500 г;

клюква - 2 ст. л.;

сахар - 2 ст.л.;

сливочное масло - 25 г.

Для начала очистите овощ от кожуры и ложкой достаньте семена. Порежьте небольшими кусочками. Готовить будем на режиме "каша".

Пшено промойте кипятком, чтоб убрать возможную горечь. Затем "ополосните" холодной, пока вода не станет прозрачной. Маслом пройдитесь по стенкам мультиварки - это поможет предотвратить выкипание молока.

Поместите в технику тыкву, крупу и клюкву. Залейте водой, молоком и всыпьте специи. На приготовление в среднем уходит около 20-40 минут - все зависит от вашей мультиварки. Когда блюдо будет готово, можно добавлять масло и подавать. Эта тыквенная каша прекрасно подойдет на любой прием пищи.

Ранее УНИАН рассказывал, как варить тыквенную кашу с рисом.

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