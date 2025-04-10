Кускус - это вкусная пшеничная крупа, которую часто выбирают за скорость приготовления. Кроме того, она является прекрасным гарниром, если нужно сбросить несколько лишних килограммов.
Обычно кускус заливают горячей водой, доводят до кипения и убирают с огня. Далее закрывают крышку и дают ему пропариться в течение пяти минут. После этого его подают как гарнир или же добавляют в состав салатов. Однако есть способ, как сделать кускус рассыпчатым и более вкусным. Ранее мы рассказывали, как приготовить сочные картофельные зразы с грибами, мясом и капустой.
Как варить кускус в кастрюле
Как пишет Еxpress, кулинарный эксперт из The Modern Proper знает, как сделать эту кашу гораздо вкуснее.
"Кускус на самом деле является разновидностью пасты. Изготавливается из частично сваренной манной крупы и воды, бывает нескольких размеров", - отмечает он.
Так как мы уже рассмотрели быстрый вариант, как варить кускус на воде, стоит остановиться на более интересном способе - с добавлением бульона.
По мнению эксперта, "ваш кускус будет намного вкуснее, если вы используете куриный или овощной бульон". Если у вас нет ранее сваренного - не беда. Просто добавьте в кастрюлю с кускусом кубик бульона, который можно купить в любом магазине, и мешайте до растворения. Затем накройте крышкой и выключите огонь.
Гораздо вкуснее будет, если добавить к гарниру немного сливочного масла, когда каша уже будет готова.
По словам эксперта, в кускус стоит добавить разные травы. Хорошим вариантом будут:
- базилик,
- петрушка;
- мята.
При этом "традиционным партнером" для него считается, как ни удивительно, цедра лимона.
Вкусный и рассыпчатый кускус - как варить по методу поваров
Этот рецепт рассчитан на четырех человек. Время приготовления займет всего пять минут. Берем:
- две чашки куриного бульона или воды;
- одну ст.л. оливкового масла;
- половину ч.л. морской соли;
- полторы чашки кускуса.
Теперь перейдем к тому, как правильно варить кускус.
В средней кастрюле смешайте бульон, масло и соль. Поставьте емкость на сильный огонь. Когда жидкость закипит, выключите огонь, всыпьте кускус и перемешайте до однородной массы. Затем накройте кастрюлю крышкой.
Дайте кускусу постоять пять минут, снимите крышку и разрыхлите его вилкой. После этого можно подавать.