Гарнир получится с насыщенным вкусом и без особого труда.

Кускус - это вкусная пшеничная крупа, которую часто выбирают за скорость приготовления. Кроме того, она является прекрасным гарниром, если нужно сбросить несколько лишних килограммов.

Обычно кускус заливают горячей водой, доводят до кипения и убирают с огня. Далее закрывают крышку и дают ему пропариться в течение пяти минут. После этого его подают как гарнир или же добавляют в состав салатов. Однако есть способ, как сделать кускус рассыпчатым и более вкусным. Ранее мы рассказывали, как приготовить сочные картофельные зразы с грибами, мясом и капустой.

Как варить кускус в кастрюле

Как пишет Еxpress, кулинарный эксперт из The Modern Proper знает, как сделать эту кашу гораздо вкуснее.

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"Кускус на самом деле является разновидностью пасты. Изготавливается из частично сваренной манной крупы и воды, бывает нескольких размеров", - отмечает он.

Так как мы уже рассмотрели быстрый вариант, как варить кускус на воде, стоит остановиться на более интересном способе - с добавлением бульона.

По мнению эксперта, "ваш кускус будет намного вкуснее, если вы используете куриный или овощной бульон". Если у вас нет ранее сваренного - не беда. Просто добавьте в кастрюлю с кускусом кубик бульона, который можно купить в любом магазине, и мешайте до растворения. Затем накройте крышкой и выключите огонь.

Гораздо вкуснее будет, если добавить к гарниру немного сливочного масла, когда каша уже будет готова.

По словам эксперта, в кускус стоит добавить разные травы. Хорошим вариантом будут:

базилик,

петрушка;

мята.

При этом "традиционным партнером" для него считается, как ни удивительно, цедра лимона.

Вкусный и рассыпчатый кускус - как варить по методу поваров

Этот рецепт рассчитан на четырех человек. Время приготовления займет всего пять минут. Берем:

две чашки куриного бульона или воды;

одну ст.л. оливкового масла;

половину ч.л. морской соли;

полторы чашки кускуса.

Теперь перейдем к тому, как правильно варить кускус.

В средней кастрюле смешайте бульон, масло и соль. Поставьте емкость на сильный огонь. Когда жидкость закипит, выключите огонь, всыпьте кускус и перемешайте до однородной массы. Затем накройте кастрюлю крышкой.

Дайте кускусу постоять пять минут, снимите крышку и разрыхлите его вилкой. После этого можно подавать.

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