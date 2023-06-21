Рассказываем, как сделать вкусные блюда из картошки на сковороде или в духовке, потратив на все про все от 15 минут до получаса.

Картошка - это универсальный ингредиент, который можно использовать для приготовления множества блюд, а не только пожарить, сварить или сделать пюре. Предлагаем убедиться в том, что приготовить из картошки на ужин сытные и вкусные блюда, которые разнообразят привычное меню, очень просто.

Картошка с яйцами на сковороде - вкусно и очень быстро

Ингредиенты на 2 порции:

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Картофель - 2 шт небольших.

Яйца - 4 шт.

Сыр твердый - 100-150 г.

Соль, перец черный молотый - по вкусу.

Растительное масло - 2 ст. л.

Для приготовления этого блюда из картошки на плите очищенные картофелины нарежьте максимально тонкими кружочками не более 2 мм (как на чипсы), и выложите на большую сковороду в разогретое масло в один слой. Пока слайсы жарятся (на среднем огне), начните натирать сыр на крупной терке.

Через несколько минут, когда низ поджарится до золотистого цвета, а верх начнет становиться прозрачным, переверните их на другую сторону и немного присолите. Если слайсы будут толстые, они не успеют дойти и останутся полусырыми внутри, тогда жарьте дольше.

Далее сверху вбейте яйца так, чтобы они распределились равномерно - условно говоря, разделив сковороду на 4 части и образовав из желтков квадрат. Присолите и поперчите, посыпьте сверху тертым сыром. Накройте крышкой и держите на маленьком огне 7-8 минут, пока яйца не станут готовыми, а сыр не расплавится.

По желанию сыр можете уложить тонко нарезанными кусочками. Если сыр соленый, присаливайте меньше. Подавайте горячим.

Картошка по-селянски в духовке

На вопрос, что приготовить из картошки в духовке, первым делом приходит один ответ. Это блюдо тоже готовится просто и быстро.

Ингредиенты на 4 порции:

Картофель - 12 шт.

Соль - по вкусу.

Специи для овощей - 2 ст. л.

Растительное масло - 5 ст. л.

Очищенную картошку нарежьте дольками вдоль. Мелкую на 4 части, крупную на 6 или 8, чтобы дольки получились примерно одной толщины, не более 2-2,5 см. Если кожура тонкая, чистая и без повреждений, ее можно не чистить, а тщательно промыть.

Застелите противень пергаментом для выпекания, выложите картошку, полейте маслом и посыпьте специями. Посмотрите на состав специй, если они не содержат соль, посолите. Хорошо перемешайте и поставьте в разогретую духовку приблизительно на 30 минут при температуре 200 градусов. На половине времени перемешайте и добавьте масло, если картошка сильно его вобрала и выглядит суховатой. Готовое к подаче блюдо посыпьте измельченным и раздавленным плоскостью широкого ножа чесноком или нарезанным зеленым луком (или молодым зеленым чесноком), петрушкой.

Другие простые блюда из картошки на сковороде и в духовке - три варианта

Картошка, тушеная с рыбой на сковороде:

Уложите нарезанный кружками картофель в разогретое масло, обжарьте с двух сторон, присолите. В процессе на другой сковородке пропассируйте лук с морковью. Выложите на картошку кусочки морской рыбы (филе минтая, хека), посыпьте специями и покройте зажаркой. Добавьте кипяток, чтобы дошел до рыбы, закройте плотной крышкой и тушите до готовности на среднем огне. Если вы любите свеклу, обжарьте ее тонкими кружками вместе с картофелем, также хорошо сочетается цветная капуста и брокколи.

Картошка по-селянски на плите:

8 средних картофелин;

1 большой лук;

соль и перец по вкусу;

растительное масло для жарки.

Очистите картофель, разрежьте его вдоль пополам и поперек полукольцами толщиной 5-7 мм. Лук очистите и нарежьте средними кубиками. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте растительное масло. Выложите нарезанный лук на сковороду и слегка обжарьте. Добавьте нарезанный картофель на сковороду, посолите и поперчите по вкусу. Периодически помешивайте. Готовьте до тех пор, пока картофель не станет мягким внутри и с золотистой корочкой.

Запеченный картофель в духовке под сыром

Простые блюда из картошки на скорую руку в духовке можно приготовить, заранее подварив клубни в мундирах до полуготовности. Для этого средние картофелины поместите на 10 минут в кипящую воду или залейте кипятком из электрочайника. Пока варится, измельчите укроп, чеснок, смешайте с растительным маслом и солью до консистенции кашицы.

Далее нужно надрезать подваренные клубни крест-накрест глубиной до половины картошки, начинить разрезы подготовленной смесью, посыпать тертым сыром и отправить в разогретую духовку еще на 15 минут. Картофель, запеченный с сыром и зеленью в духовке, готов.

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